نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولومبيا تدعو لوقف تجنيد مواطنيها للقتال في أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الخارجية الكولومبية أن حكومة البلاد طالبت بوقف تجنيد مواطنيها للمشاركة في العمليات القتالية في الخارج، على خلفية المعلومات حول مشاركة كولومبيين في النزاع بأوكرانيا.

وأكدت الخارجية في بيان لها، يوم الخميس، أنها وجهت المطالبة عبر القنوات الدبلوماسية، دون أن توضح إلى أي جهة تحديدا تم توجيه الدعوة.

وذكرت الخارجية أن لديها معلومات عن مشاركة 3 مواطنين كولومبيين، يحتجزون حاليا في روسيا بتهمة المشاركة في العمليات القتالية في أوكرانيا.

ووجهت كولومبيا طلبا إلى روسيا وفنزويلا لتوضيح المعلومات حول مكان وجود مواطنيها وحالتهم الصحية ووضعهم القانوني.

وكان جهاز الأمن الفدرالي الروسي قد أعلن عن توقيف مواطنين كولومبيين اثنين، سلمتهما فنزويلا لروسيا، كانا يعتزمان التوجه إلى أوكرانيا للمشاركة في العمليات القتالية في صفوف القوات الأوكرانية. وحسب المعلومات المتوفرة، أوقفتهما سلطات فنزويلا في أحد المطارات في البلاد.

كما عرضت وزارة الدفاع الروسية في يونيو الماضي لقطات فيديو لاستجواب مواطن كولومبي آخر تم أسره من قبل القوات الروسية، كان يقاتل في صفوف القوات الأوكرانية