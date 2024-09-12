نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألمانيا تحظر جمعية للاشتباه في ارتباطها بحركة "حماس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الداخلية في ولاية براندنبورغ الألمانية، اليوم الخميس، حظر “المركز الإسلامي - السلام” في مدينة فورستنفالده، للاشتباه بارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين وحركة "حماس".

وأوضح وزير الداخلية في الولاية، مايكل شتوبغن، أن هذا الإجراء مبرر لأن أنشطة المركز “تتعارض مع فكرة التفاهم الدولي والنظام الدستوري”.

وأضاف شتوبغن أن “جمر الثقافة الإسلامية” الذي يعود إلى “العصر الحجري” يجب أن “يُخمد في مهده”.

وتجرى عمليات تفتيش في مقر المركز في فورستنفالده/سبري، وفي شقق بولاية براندنبورغ والعاصمة برلين.

ويأتي هذا الإجراء في سياق تكثيف مكافحة ما تعتبره السلطات الألمانية “إسلام متطرف”، وقبل عشرة أيام من الانتخابات لتجديد برلمان ولاية براندنبورغ، حيث قد يحقق اليمين المتطرف اختراقا جديدا.

وتأسس المركز في عام 2018 في فورستنفالده شرق برلين، ويدير مسجدا يقدم مجموعة من الأنشطة للمسلمين في المنطقة.

في يوليو 2023، صنف مكتب حماية الدستور في ولاية براندنبورغ المركز كجمعية متطرفة. وأجريت مؤخرا انتخابات إقليمية في ولايتين في شرق ألمانيا، فاز فيهما حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف بفارق كبير في ولاية تورينغن، وحل ثانيا خلف المحافظين في ولاية ساكسونيا، مثيرا موضوعي الهجرة وانعدام الأمن