نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الاحتلال يقر بشن هجوم على مدينة القنيطرة السورية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، تنفيذه هجوما في سوريا مشيرا إلى أنه قتل عنصرا في "حزب الله" اللبناني في خطوة نادرا ما يعلن عنها، رغم استهداف سوريا عدة مرات منذ بداية العام.

وقال الجيش في بيان صدر عنه مساء اليوم إن "طائرة تابعة لسلاح الجو، هاجمت منطقة القنيطرة بتوجيهات الفرقة 210، وقضت على المخرب أحمد الجبر، وهو في وحدة الجولان التابعة لتنظيم حزب الله في سوريا".

وذكر البيان أنه "في هجوم آخر، نُفذ في منطقة الرفيد (قرية تقع في محافظة القنيطرة بمنطقة هضبة الجولان) في جنوب سوريا، هوجم مخرب دفع نحو ارتكاب أعمال إرهابية ضد دولة إسرائيل، وعمل بالتعاون والتوجيه من إيران".

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه "في وقت سابق من اليوم، نجحت المقاتلات الجوية في اعتراض هدف جوي مشبوه كان في طريقه إلى إسرائيل من الأراضي اللبنانية".

وأشار كذلك إلى أنه في وقت سابق اليوم، "تم رصد عدد من الطائرات المسيرة المتفجرة التي عبرت من لبنان، وسقطت بالقرب من منطقة كيرين نفتالي شمالي البلاد".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام سورية، بمقتل شخصين "عسكري ومدني"، وذلك جراء استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق القنيطرة – دمشق عند مدخل بلدة خان أرنبة السورية.

ويوم الاثنين الماضي، قُتل 14 شخصا على الأقل وأُصيب 43 آخرون تعرض بعضهم لإصابات حرجة، إثر هجوم إسرائيلي مكثف، استهدف، "عدة نقاط" ومواقع في مصياف وريف حمص في سورية.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ الضربات، لكنها تكرر بأنها ستتصدى لما تصفه بـ "محاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا"، وتزايدت هذه الضربات على الجمهورية العربية السورية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023