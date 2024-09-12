نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الدوما" السماح بضرب أراضي روسيا تهديد حقيقي بحرب عالمية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس "الدوما" الروسي أليكسي تشيبا، في مقابلة مع RT، أن سماح واشنطن باستهداف العمق الروسي بأسلحتها هو تهديد باندلاع حرب عالمية.

وقال تشيبا: "تم التأكيد بشكل متكرر ليس فقط من إيلون ماسك، ولكن أيضا من السياسيين والضباط العسكريين والخبراء في الخارج وفي روسيا، فالمزيد من التصعيد يمكن أن يؤدي إلى عواقب كارثية، بطبيعة الحال نحن نفهم أن الأسلحة التي أرسلها الغرب إلى أوكرانيا هي صواريخ هجومية".

وشدد النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في "الدوما" على أن هذا الأمر يهدد بشكل جدي باندلاع حرب عالمية، وخلص تشيبا إلى أن "هذه التهديدات موجودة، ومن الواضح أن الرد سيكون ذا طبيعة مختلفة تماما".

وفي وقت سابق، أكد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، أن سماح الولايات المتحدة بتوجيه ضربات أوكرانية في عمق الأراضي الروسية سيكون خطوة نحو حرب عالمية ثالثة.

ومن المتوقع أن يسمح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لأوكرانيا باستخدام صواريخ ATACMS الأمريكية لضرب روسيا أثناء زيارته التي يجريها الآن إلى كييف مع نظيره البريطاني ديفيد لامي.

وأفادت صحيفة "الغارديان" أمس الأربعاء، بأن بريطانيا اتخذت قرارا بالسماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "ستورم شادو" لقصف عمق روسيا، لكن لن يتم الإعلان عن ذلك رسميا في الأيام المقبلة.

هذا ورجح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن قرار السماح لكييف بضرب العمق الروسي بصواريخ بعيدة المدى قد تم اتخاذه.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن رد فعل روسيا على إمداد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى قد يكون غير متكافئ مع الفعل، وستفكر موسكو في طبيعة هذا الرد.

كما أكد بيسكوف أن الغرب تلقى إشارة الرئيس بوتين بشأن رد موسكو على تزويد كييف بالأسلحة لشن هجمات على الأراضي الروسية، وشدد على أنه "يجب على أوكرانيا أن تأخذ بالحسبان موقف روسيا بشأن إمدادات الأسلحة وموسكو لن تضحي بمصالحها