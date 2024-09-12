العالم اليوم - زيادة طفيفة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بأميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 سبتمبر 2024 03:24 مساءً - ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن عمليات التسريح لا تزال عند مستوى منخفض حتى مع تباطؤ سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، الخميس، إن الطلبات المبدئية للحصول على إعانة البطالة ارتفعت بمقدار ألفي طلب إلى 230 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في السابع من سبتمبر.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم نفس العدد في ذات الفترة.

وتضمنت بيانات الأسبوع الماضي عطلة عيد العمال الأميركي.

وعادة ما تكون الطلبات متقلبة خلال العطلات الرسمية، لكنها لم تتغير كثيرا منذ انخفاضها من أعلى مستوى لها في 11 شهرا عند 250 ألفا في أواخر يوليو.

ويعود التباطؤ في سوق العمل إلى قيام الشركات بتقليص التوظيف لأن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من الطلب في مختلف قطاعات الاقتصاد.

وأظهرت بيانات حكومية الأسبوع الماضي ارتفاع عدد الوظائف غير الزراعية بأقل من المتوقع في أغسطس، لكن معدل البطالة انخفض إلى 4.2 بالمئة من 4.3 بالمئة في يوليو.

وعلى خلفية تباطؤ سوق العمل، من المتوقع أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي دورة تيسير السياسة النقدية يوم الأربعاء المقبل مع احتمال شبه أكيد بخفضها بمقدار 25 نقطة أساس بعد تباطؤ الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين بشكل كبير في أغسطس، لكن التضخم الأساسي أظهر بعض الثبات.

وأظهر تقرير الطلبات أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على الإعانة بعد الأسبوع الأول من المساعدات، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار خمسة آلاف إلى 1.850 مليون بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في 31 أغسطس.