إضراب مفاجئ يشل حركة الطيران في بروكسل وإلغاء جميع الرحلات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 سبتمبر 2024 02:29 مساءً - شل إضراب مفاجئ حركة الطيران في بروكسل وإلغاء جميع الرحلات الجوية في المطار، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

كما أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية بأن شركة الطيران الألمانية «لوفتهانزا» مددت تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى 15 أكتوبر المقبل .

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية، في وقت سابق ، استئناف رحلاتها إلى تل أبيب وفقًا لآخر تحديث من الشركة.

وكانت شركة الطيران قد أعلنت في أوائل أغسطس أنها ستعلق رحلاتها إلى تل أبيب ومددت بشكل متكرر إجراءات التعليق حتى 4 سبتمبر.

وفي بيان لها ، فقد أكدت لوفتهانزا أن رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت، ستظل معلقة حتى 30 سبتمبر.

ويأتي القرار في أعقاب المخاوف المستمرة بشأن تصاعد وثيرة الحرب بين إسرائيل وحماس وحزب الله.

وأدى الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة، والذي أثاره هجوم مفاجئ في أكتوبر 2023، إلى زيادة المخاوف من نشوب صراع إقليمي أوسع، ما يؤثر على جداول شركات الطيران وخطط السفر في جميع أنحاء المنطقة.