نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تنشر رسالة موجهة ليحيى السنوار وتحذر من الوضع الميداني لحماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الأربعاء، عن وثيقة أرسلها القائد السابق للواء خان يونس، رافع سلامة، إلى يحيى السنوار، قائد حركة حماس في قطاع غزة، تحذره فيها من الوضع الميداني الصعب الذي تواجهه الحركة.

ووفقًا للوثيقة التي استعرضها غالانت، طالب سلامة بالحفاظ على ما تبقى من أسلحة ومعدات بعدما فقدت حماس نحو 95% من قدرتها الصاروخية و70% من القاذفات المضادة للدبابات، إضافة إلى مقتل وإصابة 50% من مقاتليها. وأشار إلى أن الدعم الشعبي للحركة قد تراجع.

جاءت هذه التصريحات خلال زيارة غالانت لوحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن جمع الوثائق من قطاع غزة. وأكد غالانت مجددًا دعمه للوصول إلى اتفاق مع حماس بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، مؤكدًا أن التوصل إلى هذا الاتفاق يُعد فرصة استراتيجية لتحسين الوضع الأمني.

وتشهد الأوساط الإسرائيلية خلافات بين غالانت ووزراء آخرين في الحكومة الإسرائيلية، لا سيما بشأن استراتيجيته تجاه حماس، حيث يزعم أن الحركة قد تحولت إلى العمل بأسلوب حرب العصابات بعد تراجع قدراتها العسكرية.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن في يوليو الماضي عن اغتيال رافع سلامة ومحمد الضيف، القائد العام للجناح العسكري لحركة حماس، في هجوم أسفر عن مقتل أكثر من 90 فلسطينيًا، نصفهم من النساء والأطفال.