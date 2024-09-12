نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تنفذ عملية عسكرية في سوريا: أسر شخصيتين إيرانيتين ومصادرة وثائق حساسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت قوات خاصة إسرائيلية، عملية عسكرية نوعية في الأراضي السورية، استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، وفقًا لما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن العملية التي جرت قبل يومين، تضمنت إنزالًا جويًا إسرائيليًا في سوريا، واشتباكًا مع جنود سوريين وإيرانيين، وأسفرت عن أسر شخصيتين إيرانيتين.

وأكدت القناة 14 وصحيفة "هآرتس" أن القوات الإسرائيلية تمكنت من مصادرة ملفات ووثائق حساسة من مقر للحرس الثوري الإيراني، كما دمرت مبنى للبحوث العلمية كان يستخدم في تطوير الصناعات العسكرية بالتعاون مع إيران.

من جانبها، أكدت وسائل إعلام سورية رسمية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مناطق في ريف حماة، وأسفرت عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 13 آخرين، بعضهم في حالة حرجة، وفقًا لمصادر طبية. وتستمر جهود الإنقاذ في نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

وتشير مصادر استخباراتية إلى أن الهدف الرئيسي كان مركزًا للأبحاث العسكرية قرب مدينة مصياف، يُشتبه بأنه معني بتطوير أسلحة كيميائية، ويشارك فيه خبراء إيرانيون.