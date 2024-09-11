نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد بلينكن ولامي.. رئيس الوزراء الفرنسي السابق أتال يزور أوكرانيا الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام فرنسية اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال سيزور أوكرانيا يوم الجمعة، بعد وزيري خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا أنتوني بلينكن وديفيد لامي.

وترك أتال منصب رئيس وزراء فرنسا في 5 سبتمبر الماضي، بعد أن أمضى فيه قرابة 8 أشهر. وحل محله ميشيل بارنييه البالغ من العمر 73 عاما.

وكتبت وكالة "فرانس برس": "سيتحدث أتال في مؤتمر يالطا للاستراتيجية الأوروبية بحضور فلاديمير زيلينسكي، وهو مؤتمر دولي سنوي يجمع قادة سياسيين واقتصاديين من عدة دول لمناقشة مكان أوكرانيا ومستقبلها".

وسيجتمع رئيس الوزراء السابق، الذي يرأس الآن فصيل "معا من أجل الجمهورية" التابع للرئيس في مجلس النواب بالبرلمان، أيضا مع القادة السياسيين والاقتصاديين الأوكرانيين، ثم مع الجالية الفرنسية.

وتستمر زيارة أتال يومين، كما سيزور مدينة أوديسا، وسيرافقه رئيسة حزب "التجديد" في البرلمان الأوروبي فاليري آير والنائبان الفرنسيان بنجامين حداد وآن جينيتي.

ووصل بلينكن قادما من لندن، حيث اتهم إيران بتزويد روسيا بصواريخ باليستية قصيرة المدى من طراز "فتح-360"، واصفا هذه الخطوة بأنها "تصعيد كبير" للحرب.

وتطالب أوكرانيا منذ شهور بالموافقة على استخدام أسلحة بعيدة المدى من الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين لضرب أهداف في روسيا، ومن المتوقع أن تضغط بشكل أكبر في ضوء أحدث تقارير عن حصول روسيا على أسلحة إيرانية