الأمير عبدالعزيز بن سعود ووزير الداخلية القطري يعقدان جلسة مباحثات رسمية

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أحمد جودة - القاهرة - عقد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية بدولة قطر قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، في الدوحة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، اليوم، جلسة مباحثات رسمية.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعود في بداية الجلسة، أن هذا الاجتماع يأتي لتعزيز التعاون الأمني، بين البلدين الشقيقين، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في ظل ما يميز البلدين من علاقات تاريخية وأخوية راسخة.

وجرى خلال الجلسة بحث مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وبعد الجلسة، شهد الأمير عبدالعزيز بن سعود، والشيخ خليفة بن حمد توقيع اتفاقية أمنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر، ومذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في دولة قطر في مجال الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية، وقّعهما مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية بدولة قطر عبدالله بن خلف الكعبي.

حضر جلسة المباحثات، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر الأمير منصور بن خالد بن فرحان، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، ومدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب.