نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس أركان الجيش الجزائري يستقبل مدير عام شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

قالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان الأربعاء إن رئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة استقبل المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية ألكسندر ميخييف. وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية بأن اللقاء يندرج في إطار برنامج التعاون العسكري والتقني الجزائري – الروسي. وحضر اللقاء ألوية وعمداء من وزارة الدفاع وأركان الجيش الجزائري، وأعضاء الوفد الروسي