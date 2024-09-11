نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وشركات وسفن بتهمة التعامل مع سوريا و"حزب الله" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على ثلاثة أفراد وخمس شركات وسفينتين بتهمة تهريب النفط والغاز المسال إلى سوريا وتوريد الإيرادات لـ "حزب الله" اللبناني.

وزعمت الخزانة الأمريكية أن "الشبكة التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية يشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل "حزب الله" سهلت شحن عشرات شحنات الغاز المسال إلى الحكومة السورية وتوجيه الأرباح إلى "حزب الله" من عمليات تهريب النفط والغاز البترولي المسال غير المشروعة التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات لحزب الله وتدعم الأنشطة الإرهابية للجماعة".

وفرضت الخزانة منتصف الشهر الفائت عقوبات ضد شبكات تجارية تابعة لحركة "أنصار الله" اليمنية و"حزب الله" اللبناني في "إطار السعي إلى زيادة الضغوط على إيران وأذرعها". وقال في بيانها: "العقوبات استهدفت شركات وأفرادا وسفنا متهمة بالتورط في شحن سلع إيرانية، بما في ذلك النفط والغاز المسال، إلى اليمن والإمارات نيابة عن شبكة تابعة لمسؤول مالي حوثي