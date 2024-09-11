وزيرا الخارجية الأمريكي والبريطاني يصلان إلى كييف

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أحمد جودة - القاهرة - وصل وزيرا الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والبريطاني ديفيد لامي إلى كييف اليوم، في حين تضغط أوكرانيا على الغرب للسماح لها باستخدام صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا.

ووصل الوزيران إلى العاصمة الأوكرانية على متن قطار، بعد ساعات من المناظرة الرئاسية الأمريكية بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب، تضمنت من بين قضايا أخرى، الحرب المستمرة منذ عامين ونصف العام في أوكرانيا.

ووصل بلينكن قادما من لندن، حيث اتهم إيران بتزويد روسيا بصواريخ باليستية قصيرة المدى من طراز "فتح-360"، واصفا هذه الخطوة بأنها "تصعيد كبير" للحرب.

وتطالب أوكرانيا منذ شهور بالموافقة على استخدام أسلحة بعيدة المدى من الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين لضرب أهداف في روسيا، ومن المتوقع أن تضغط بشكل أكبر في ضوء أحدث تقارير عن حصول روسيا على أسلحة إيرانية.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال في مؤتمر صحفي في كييف يوم الثلاثاء "إذا سمح لنا بتدمير أهداف عسكرية أو أسلحة أعدها العدو لشن هجمات على أوكرانيا، فسيوفر ذلك بالتأكيد مزيدا من الأمان لمدنيينا وشعبنا وأطفالنا. نعمل على تحقيق ذلك، وسنواصل الضغط يوميا من أجل ذلك ".

وفي إشارة إلى الصواريخ الإيرانية، أضاف "استخدام روسيا لأسلحة من حلفائها الإرهابيين لضرب أوكرانيا يؤدي إلى استمرار حرب الإبادة الجماعية والإرهاب على أراضينا. يجب أن نكون قادرين على الرد بالمثل على هذا الإرهاب، من خلال تدمير الأهداف العسكرية على أراضيهم لضمان قدر أكبر من السلامة لمواطنينا".

وتأتي زيارة الأربعاء قبل زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى واشنطن، حيث يلتقي الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض يوم الجمعة