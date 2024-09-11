العالم اليوم - مخزونات النفط الخام بأميركا ترتفع خلال الأسبوع الماضي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 04:25 مساءً - ارتفعت مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في السادس من سبتمبر.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الخام ارتفعت بواقع 833 ألف برميل إلى 419.1 مليون برميل في الأسبوع مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بارتفاع قدره 987 ألف برميل.

وأضافت أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 1.7 مليون برميل في الأسبوع.

وانخفضت معدلات استهلاك الخام في مصافي التكرير 141 ألف برميل يوميا.

وفقدت معدلات تشغيل المصافي 0.5 نقطة مئوية في الأسبوع.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت 2.3 مليون برميل في الأسبوع إلى 221.6 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض قدره 0.1 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات المشتقات النفطية، التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 2.3 مليون برميل في الأسبوع إلى 125 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاع قدره 0.3 مليون برميل.

وزاد صافي واردات الخام الأميركية 1.53 مليون برميل يوميا.