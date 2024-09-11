العالم اليوم - وفاة مدرب منتخب مصر السابق إيهاب جلال

انتم الان تتابعون خبر وفاة مدرب منتخب مصر السابق إيهاب جلال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 04:25 مساءً - أكدت مصادر داخل نادي الإسماعيلي المصري وفاة المدير الفني للفريق إيهاب جلال، المدرب السابق لمنتخب مصر، الأربعاء.

وكان جلال نقل إلى مستشفى في القاهرة قبل أيام، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، حتى فارق الحياة الأربعاء عن عمر 57 عاما.

وسبق لجلال، لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر سابقا، تولي تدريب عدة فرق مصرية أبرزها الزمالك والإسماعيلي والمصري، كما خاض تجربة خارجية مع أهلي طرابلس الليبي.

كما سبق له قيادة منتخب مصر لفترة قصيرة عام 2022، لعب خلالها 3 مباريات فقط.