نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يهدد تايلور سويفت: ستدفعين ثمن دعمك لهاريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب دعم المغنية تايلور سويفت لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس، مهددا بأن سويفت سوف "تدفع ثمن هذا الدعم".

وقال ترامب خلال مقابلة مع برنامج "فوكس آند فريندز": "لم أكن من محبي تايلور سويفت.. لقد كانت مجرد مسألة وقت. لم يكن بإمكانها تأييد (الرئيس جو) بايدن … لكنها شخص ليبرالي للغاية".

وأضاف: "يبدو أنها تؤيد دائما الديمقراطيين، ومن المحتمل أن تدفع ثمن ذلك في السوق".

وكانت سويفت أعلنت في منشور عبر حسابها على "انستغرام" دعمها لهاريس بعد مناظرتها مع ترامب، واصفة إياها بـ "الزعيمة الثابتة والموهوبة".

وعلقت قائلة إنها منزعجة من التقارير الكاذبة التي زعمت أنها تؤيد ترامب، مؤكدة أهمية الشفافية في اتخاذ القرارات الانتخابية.

وأضافت سويفت "سأعطي صوتي لكامالا هاريس وتيم والز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024".

وأنهت سويفت منشورها بدعوة الناخبين، وخاصة أولئك الذين يصوتون للمرة الأولى، للتسجيل والتصويت المبكر.

ووقعت منشورها بعبارة: "Childless Cat Lady"، في إشارة إلى التصريحات السابقة للمرشح لمنصب نائب ترامب السيناتور جيه دي فانس.

وكان فانس تلقى ردود أفعال عنيفة بسبب التعليق الذي أدلى به أثناء حديثه على قناة "فوكس نيوز" في عام 2021.

في ذلك الوقت، قال للمذيع السابق على القناة تاكر كارلسون إنه يعتقد أن الديمقراطيين كانوا يروجون لأجندة "مناهضة للعائلة" بقيادة "مجموعة من سيدات القطط اللاتي ليس لديهن أطفال ويشعرن بالتعاسة في حياتهن الخاصة والاختيارات التي اتخذنها، ولذلك يرغبن في جعل بقية البلاد بائسة أيضا".

وغالبا ما يتم استخدام عبارة "سيدات القطط" لتصوير النساء خارج الأعراف المجتمعية