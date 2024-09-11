العالم اليوم - الجيش الأميركي: تدمير مسيرات ونظامين صاروخيين للحوثيين

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 11:18 صباحاً - أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأميركي، الأربعاء، عن تدمير 5 طائرات مسيرة ونظامين صاروخيين تابعين لميليشيات الحوثي في اليمن.

وذكر بيان صادر عن القيادة المركزية: "خلال الـ24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في تدمير 5 طائرات مسيرة مدعومة من إيران ونظامين صاروخيين. وقد كانت هذه الأنظمة تشكل تهديداً واضحاً وشيكاً للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وأضاف البيان أن "هذه الإجراءات اتُخذت لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً للسفن الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية".

من جهة أخرى، أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع عن إسقاط مسيرة أميركية، وهي الثانية خلال 72 ساعة. كما أكدت جماعة الحوثي السبت الماضي إسقاط طائرة أميركية من طراز "إم كيو 9" خلال قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب.

وكان الحوثيون قد توعدوا الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا بـ"مفاجآت في البر والبحر"، مهددين بتقنيات جديدة غير مسبوقة.

وأشار الحوثيون إلى أن البحر الأحمر أصبح خالياً من أي وجود عسكري أميركي، وزعموا أن واشنطن تلقت هزيمة قاسية في معركتها البحرية.

وتشن جماعة الحوثي منذ نوفمبر الماضي هجمات بحرية تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل والمتوجهة إلى موانئها، دعماً للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.