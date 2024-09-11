‏الرئيس الإيراني يغادر طهران متوجها إلى بغداد في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه

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أحمد جودة - القاهرة - غادر ‏الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، طهران متوجها إلى بغداد في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه.

وفي وقت سابق، أعلنت ‏وزارة الداخلية الإيرانية، فوز الإصلاحي مسعود بزشكيان في انتخابات الرئاسة.

وبحسب التلفزيون الرسمي، تجاوزت نسبة الاقتراع الـ50 في المئة، حيث شارك أكثر من 31 مليون شخص، على أن يتم بث نتيجة فرز الأصوات مباشرة على التلفزيون الرسمي، لأول مرة في تاريخ البلاد.

ودُعي نحو 61 مليون ناخب في إيران، الجمعة، للإدلاء بأصواتهم في 58638 مركزًا في أنحاء البلاد.