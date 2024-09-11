العالم اليوم - ترامب يعلق على مناظرته مع هاريس: "ثلاثة ضد واحد"

انتم الان تتابعون خبر ترامب يعلق على مناظرته مع هاريس: "ثلاثة ضد واحد" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 07:21 صباحاً - أكد المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب أن مناظرته مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس هي "الأفضل" في مسيرته السياسية بأكملها.

وكتب عبر شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال": "أعتقد أن هذه كانت أفضل مناظرة لي على الإطلاق، خاصة أنها كانت ثلاثة ضد واحد"، في إشارة إلى تحيز منظمي المناظرة لطرف هاريس.

وأضاف أن مناصريه رأوا أن مناظرته تمثل "انتصارا عظيما"، بينما وصفت عضو الكونغرس الأميركي الجمهورية مارغوري تايلور غرين تحيز قناة "آيه بي سي" نيوز ضد ترامب بالعار.

وكتبت تايلور غرين عبر حسابها على منصة "إكس": "(آيه بي سي) عار، هاتفي ينفجر برسائل متواصلة حول مدى انحياز (آيه بي سي) خلال هذه المناظرة".

وأظهر استطلاع أجرته شبكة "سي إن إن" الأميركية تزامنا مع سير المناظرة أن 63 بالمئة من الناخبين يرون أن أداء هاريس كان أفضل من ترامب.

وجرت فجر اليوم المناظرة الرئاسية الأولى بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب في فيلادلفيا، نظمتها شبكة "آيه بي سي" نيوز.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر المقبل.

ماذا حدث قبل المناظرة؟