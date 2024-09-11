العالم اليوم - ترامب: هاريس تكره إسرائيل.. وحديث عن إنهاء حرب غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 05:27 صباحاً - قالت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس أن في هجوم 7 أكتوبر قتلت حماس 1200 مواطن إسرائيلي، ولإسرائيل حق الرد على تلك الجريمة، لكن هذه الحرب يجب أن تتوقف فورا لأنها تتحول إلى كارثة إنسانية.

وأكدت المرشحة الديمقراطية أن الحرب يجب أن تتوقف فورا لتحرير الأسرى، وأضافت هاريس أنها تؤيد حل الدولتين.

من جهته، قال ترامب إن هاريس "تكره إسرائيل، إذا أصبحت رئيسة، أعتقد أنّ إسرائيل لن تكون موجودة في غضون عامين.. إسرائيل ستزول"، لتردّ عليه نائبة الرئيس بالقول إنّ اتّهامها بكره إسرائيل "غير صحيح على الإطلاق"، مذكّرة بأنّها دعمت تل أبيب طوال حياتها ومسيرتها المهنية.

وذكر ترامب هاريس بأنها امتنعت عن لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عند زيارته الأخيرة للولايات المتحدة لحضورها مناسبة لمجموعتها النسائية أيام دراستها الجامعية.

وأكد ترامب أنه إذا كان رئيس للولايات المتحدة حرب غزة لم تكن لتحدث، فجراء سياساته المحاصرة لإيران لم تتمكن الأخيرة من تمويل أي عمليات عسكرية في الشرق الأوسط، عكس الواقع الماثل الأن.

وأوضح المرشح الجمهوري أن العديد من القوى والميليشيات مثل الحوثيين يحصلون على تمويل كبير من طهران مما مكنهم من نشر التوتر في المنطقة.

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