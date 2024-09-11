عاجل - "صفعات وتهديد ورسائل ودعم ولم شمل".. أبرز تصريحات هاريس في المناظرة الرئاسية ضد ترامب

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت المناظرة الرئاسية الأمريكية بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، التي أقيمت فجر اليوم، وحظت باهتمام أمريكي وعالمي كبير، خاصة أنها تحدد مصير كلًا منهما قبل خوض الماراثون الانتخابي.

أبرز تصريحات كامالا هاريس في المناظرة الرئاسية ضد ترامب

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية أبرز تصريحات المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في المناظرة الرئاسية ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وجاءت كما يلي:

| انطلاق المناظرة الرئاسية بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس

أريد تخفيض الضرائب ودعم الاقتصاد الأمريكي

ترامب ترك لنا فوضى كبيرة في الولايات المتحدة

خطة ترامب للاقتصاد ستجعل الولايات المتحدة بحال أسوأ

إدارة ترامب أدت إلى عجز تجاري

يجب التمتع بالحرية باتخاذ قرار بشأنه تبعا لظروف الأشخاص الصحية والاجتماعية

لاحقنا المهاجرين غير القانونيين ووجهنا بمراقبة الحدود

ترامب سيُنهي دستور الولايات المتحدة

ترامب يريد التملص من مسؤوليته عن أحداث الكابيتول

ترامب رُفض من قبل 80 مليون شخصا في انتخابات 2020

أنت تُشعر الشعب الأمريكي بالاضطراب لأنك ترفض الخسارة

حماس منظمة إرهابية وإسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها

يجب التوصل فورا إلى مسار لحل الدولتين والتوصل لصفقة وقف لإطلاق النار

ترامب يشكل تهديدا للأمن الوطني والقومي

أريد أن أنقذ الأرواح في حرب روسيا وأوكرانيا

تربطني علاقات جيدة مع بوتين وإدارته لا تحترم إدارة بايدن الحالية

لو كان ترامب في الحكم حاليا لكان بوتين اليوم في كييف

حرب أفغانستان كلّفت الولايات المتحدة الكثير وأؤيد قرار بايدن في الانسحاب

ترامب يريد أن يكون رئيسا وهو يستخدم العنصرية لتقسيم الشعب

نريد جيلا جديد لزعامة الولايات المتحدة يؤمن بالوحدة وليس بالانقسام

أنا أمثل الجيل الحالي وشباب المستقبل

ترامب حاول خلال فترة حكمه التخلص مرارا من خطط الرعاية الصحية قليلة التكلفة

لقد حاولنا السيطرة على أسعار سوق الأدوية وخاصة تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة

ترامب قال مرارا إن التغير المناخي أمر غير حقيقي

التغير المناخي بات يعد تهديدا حقيقيا

الديمقراطيون منحوا الصين الحق الكامل بصناعة المركبات

أنا أركز على المستقبل وترامب يناقش الماضي

أريد بناء اقتصاد جيد وخفض تكلفة المعيشة وحماية كبار السن

مناظرة ترامب ضد هاريس

وانطلقت فجر اليوم، المناظرة الرئاسية الأمريكية بين بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، والجمهوري دونالد ترامب، وذلك في تمام الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة، والرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.

ويمكن مشاهدة المناظرة بالكامل على الهواء مباشرة من خلال قناة القاهرة الإخبارية في الفيديو التالي:

مناظرة "ترامب" و"هاريس" ومقعد البيت الأبيض

ويحاول المرشحان دونالد ترامب وكامالا هاريس كسب المناظرة وسط تقارب كبير في استطلاعات الرأي بين المرشحين، وستحدد المناظرة بشكل كبير الفائز بمقعد البيت الأبيض.