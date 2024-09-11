عاجل - "هروب وهجوم واستفزاز".. أبرز تصريحات ترامب في المناظرة الرئاسية ضد هاريس

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت المناظرة الرئاسية الأمريكية بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، التي أقيمت فجر اليوم، وحظت باهتمام أمريكي وعالمي كبير، خاصة أنها تحدد مصير كلًا منهما قبل خوض الماراثون الانتخابي.

أبرز تصريحات ترامب خلال المناظرة الرئاسية ضد هاريس

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية أبرز تصريحات المرشح الجمهوري دونالد ترامب في المناظرة الرئاسية ضد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، وجاءت كما يلي:

| انطلاق المناظرة الرئاسية بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس

لدينا اقتصاد مروّع بسبب التضخم وهذا مدمر للطبقة الأمريكية الوسطى

أنا أنشئت أقوى الاقتصادات في الولايات المتحدة وسأعيد هذا النجاح مجددا

هاريس ليس لديها خطة واضحة لخفض الضرائب

21 مليون شخص دخل إلى الولايات المتحدة في عهد بايدن وخطط الهجرة السيئة دمرت البلاد

خططي الرافضة للإجهاض سببها عدم السماح بقتل طفل مكتمل النمو

فوز هاريس بالانتخابات سيقود إلى حرب عالمية ثالثة

فوز هاريس سيُنهي الولايات المتحدة ويجعلها شبيهة بفنزويلا

معدلات الجريمة ازدادت في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة

لقيت رصاصة في الرأس بسبب اتهامات وجهت لي بتهديد "الديمقراطية"

لقد استخدمتم القضاء كسلاح لمصالحكم

أسعار الطاقة والمحروقات شهدت ارتفاعا منقطع النظير في عهد بايدن

هاريس كانت مسؤولة عن ملف الهجرة وتعرف أن بايدن تعامل بشكل سيئ مع هذا الملفبسبب الديمقراطيين وصل الكثير من المهاجرين "المجرمين" إلى الولايات المتحدة

نانسي بيلوسي فشلت في احتواء الفوضى أثناء اقتحام الكابيتول

لم نخسر الانتخابات في عام 2020 ولكن تم تزويرها

هناك تقارير تؤكد أننا لم نخسر انتخابات 2020

هاريس تكره إسرائيل ولم تحضر خطاب نتنياهو أمام الكونغرس

إدارة بايدن منحت إيران أموالا لتدعم الإرهاب

إدارة بايدن منحت إيران أموالا لتدعم الإرهاب

أريد أن أنقذ الأرواح في حرب روسيا وأوكرانيا

تربطني علاقات جيدة مع بوتين وإدارته لا تحترم إدارة بايدن الحالية

بوتين لديه أسلحة نووية وقد يُقدم يوما على استخدامها

اتفاق الانسحاب من أفغانستان كان جيدا ولكن خطة التنفيذ كانت كارثية

هذه أسوأ إدارة حكمت الولايات المتحدة لقد دمرت اقتصادنا بشكل كبير

برنامج أوباما كير للرعاية الصحية كان سيئا ومكلفا على الأميركيين

لدي تصور جيد لتغيير خطة الرعاية الصحية شريطة أن تكون أقل كلفة

الديمقراطيون منحوا الصين الحق الكامل بصناعة المركبات

هاريس تقدم وعودا حالية وهي لم تفعل أي شيء منذ 3 سنوات ونصف

أنا أعدت بناء الجيش الأمريكي بينما هاريس قدمت

مشاهدة بث مباشر مناظرة ترامب ضد هاريس

وانطلقت فجر اليوم، المناظرة الرئاسية الأمريكية بين بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، والجمهوري دونالد ترامب، وذلك في تمام الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة، والرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.

ويمكن مشاهدة المناظرة بالكامل على الهواء مباشرة من خلال قناة القاهرة الإخبارية في الفيديو التالي:

مناظرة "ترامب" و"هاريس" ومقعد البيت الأبيض

ويحاول المرشحان دونالد ترامب وكامالا هاريس كسب المناظرة وسط تقارب كبير في استطلاعات الرأي بين المرشحين، وستحدد المناظرة بشكل كبير الفائز بمقعد البيت الأبيض.