عاجل - أوباما يدعم هاريس بعد المناظرة الرئاسية: "ستكون رئيسة لكل الأمريكيين"

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أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، عقب انتهاء المناظرة الرئاسية ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب، إن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، أظهرت أنها ستكون رئيسة لكل الأمريكيين.

مناظرة ترامب ضد هاريس

وانطلقت فجر اليوم، المناظرة الرئاسية الأمريكية بين بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، والجمهوري دونالد ترامب، وذلك في تمام الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة، والرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.

ويمكن مشاهدة المناظرة بالكامل على الهواء مباشرة من خلال قناة القاهرة الإخبارية في الفيديو التالي:

مناظرة "ترامب" و"هاريس" ومقعد البيت الأبيض

ويحاول المرشحان دونالد ترامب وكامالا هاريس كسب المناظرة وسط تقارب كبير في استطلاعات الرأي بين المرشحين، وستحدد المناظرة بشكل كبير الفائز بمقعد البيت الأبيض.