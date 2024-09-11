نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تعليق ناري من هاريس بعد انتهاء المناظرة الرئاسية ضد ترامب.. ماذا قالت؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، على المناظرة الرئاسية ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب، قائلة، إن رؤيتنا تتمحور حول المستقبل ورؤية ترامب تركز على الماضي، وعلى الأمريكيين أن يصوتوا لمن يوحدهم وليس على من يعزز انقسامهم.

مشاهدة بث مباشر مناظرة ترامب ضد هاريس

وانطلقت فجر اليوم، المناظرة الرئاسية الأمريكية بين بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، والجمهوري دونالد ترامب، وذلك في تمام الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة، والرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.

ويمكن مشاهدة المناظرة بالكامل على الهواء مباشرة من خلال قناة القاهرة الإخبارية في الفيديو التالي:

مناظرة "ترامب" و"هاريس" ومقعد البيت الأبيض

ويحاول المرشحان دونالد ترامب وكامالا هاريس كسب المناظرة وسط تقارب كبير في استطلاعات الرأي بين المرشحين، وستحدد المناظرة بشكل كبير الفائز بمقعد البيت الأبيض.