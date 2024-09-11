نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - حملة ترامب تهاجم هاريس وتصف سياستها بالقمعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، إن أداء مرشحهم كان رائعا في المناظرة ووضع رؤية لمستقبل أمريكا، وأن رؤية المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس تذكير مظلم بالسياسات القمعية لإدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

مشاهدة بث مباشر مناظرة ترامب ضد هاريس

وانطلقت فجر اليوم، المناظرة الرئاسية الأمريكية بين بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، والجمهوري دونالد ترامب، وذلك في تمام الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة، والرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.

ويمكن مشاهدة المناظرة بالكامل على الهواء مباشرة من خلال قناة القاهرة الإخبارية في الفيديو التالي:

مناظرة "ترامب" و"هاريس" ومقعد البيت الأبيض

ويحاول المرشحان دونالد ترامب وكامالا هاريس كسب المناظرة وسط تقارب كبير في استطلاعات الرأي بين المرشحين، وستحدد المناظرة بشكل كبير الفائز بمقعد البيت الأبيض.