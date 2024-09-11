نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - هاريس: أنا أركز على المستقبل وترامب يناقش الماضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضربت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، خلال المناظرة الرئاسية، المرشح الجمهوري دونالد ترامب، عرض الحائط بتصريحات نارية، قائلة إنها تركز على المستقبل وترامب يناقش الماضي.

مشاهدة بث مباشر مناظرة ترامب ضد هاريس

وانطلقت فجر اليوم، المناظرة الرئاسية الأمريكية بين بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، والجمهوري دونالد ترامب، وذلك في تمام الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة، والرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.

ويمكن مشاهدة المناظرة بالكامل على الهواء مباشرة من خلال قناة القاهرة الإخبارية في الفيديو التالي:

مناظرة "ترامب" و"هاريس" ومقعد البيت الأبيض

ويحاول المرشحان دونالد ترامب وكامالا هاريس كسب المناظرة وسط تقارب كبير في استطلاعات الرأي بين المرشحين، وستحدد المناظرة بشكل كبير الفائز بمقعد البيت الأبيض.