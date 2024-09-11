نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: "إسرائيل ستزول" إذا فازت هاريس بالرئاسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، الرئيس السابق ترامب إن "إسرائيل ستزول" إذا انتخبت منافسته الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس رئيسة للبلاد، حسب "فرانس برس".

وفي إطار الحديث عن حرب غزة خلال المناظرة التلفزيونية بين الخصمين، اتهمت هاريس ترامب بالضعف وقالت "ترامب مخطئ وضعيف في السياسة الخارجية".

وأكدت أن "آلاف الفلسطينيين الأبرياء راحوا ضحية الحرب في غزة ويجب أن يحظى الفلسطينيون بحق تقرير المصير. كما يجب أن تنتهي الحرب في غزة فورًا وإيجاد مسار لحل الدولتين".

ومن جهته ردّ ترامب بالقول إنّ "إسرائيل ستزول إذا انتخبت هاريس رئيسة".

وأضاف "إدارة بايدن منحت إيران أموالًا لدعم الإرهاب، وطهران لم يكن لديها أموال لدعم حماس وحزب الله خلال ولايتي".

وأكد أن "هاريس تكره إسرائيل ورفضت لقاء (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، ولو كنت رئيسًا لما قامت الحرب في غزة ولا اجتاحت روسيا أوكرانيا".