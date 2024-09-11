عاجل - ترامب: لدي تصور جيد لتغيير خطة الرعاية الصحية شريطة أن تكون أقل كلفة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد المرشح الجمهوري دونالد ترامب، خلال المناظرة الرئاسية ضد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، أنه لديه تصور جيد لتغيير خطة الرعاية الصحية شريطة أن تكون أقل كلفة.

مشاهدة بث مباشر مناظرة ترامب ضد هاريس

وانطلقت فجر اليوم، المناظرة الرئاسية الأمريكية بين بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، والجمهوري دونالد ترامب، وذلك في تمام الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة، والرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.

ويمكن مشاهدة المناظرة بالكامل على الهواء مباشرة من خلال قناة القاهرة الإخبارية في الفيديو التالي:

مناظرة "ترامب" و"هاريس" ومقعد البيت الأبيض

ويحاول المرشحان دونالد ترامب وكامالا هاريس كسب المناظرة وسط تقارب كبير في استطلاعات الرأي بين المرشحين، وستحدد المناظرة بشكل كبير الفائز بمقعد البيت الأبيض.