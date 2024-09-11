عاجل - هاريس تهاجم المرشح الجمهوري: ترامب يشكل تهديدا للأمن الوطني والقومي

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أحمد جودة - القاهرة - في مناظرة الرئاسة الأمريكية 2024، شنت كامالا هاريس هجومًا حادًا على المرشح الجمهوري دونالد ترامب، متهمة إياه بأنه يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الوطني والقومي للولايات المتحدة.

وأكدت هاريس أن سياسات ترامب السابقة تثير مخاوف جدية حول سلامة البلاد، كما أشارت إلى أن نهجه غير المتزن في التعامل مع القضايا الأمنية قد يعرض الولايات المتحدة لمخاطر أكبر، مما يجعل من الضروري الحفاظ على قيادة تتسم بالحكمة والاستقرار لحماية المصالح الوطنية.

كانت هاجمت مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس ما يعرف باسم "مشروع 2025"، قبل ساعات من المناظرة الرئاسية أمام مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب.

وقالت هاريس في تغريدة على حسابها في منصة "إكس": "من شأن مشروع دونالد ترامب 2025 أن يلغي استقلال وزارة العدل".