نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: خطة هاريس الاقتصادية من 4 كلمات "حسنا سنحاول خفض الضرائب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إن الأخيرة لا تملك برنامجا اقتصاديا وكل ما فعلته هو أنّها نسخت برنامج الرئيس جو بايدن.

جاء اتهام المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية ترامب في مستهلّ مناظرته التلفزيونية، التي تبثّ على شبكة "إيه بي سي"، ضدّ منافسته الديموقراطية هاريس مساء الثلاثاء.

وقال ترامب في المناظرة إن هاريس "ليست لديها خطة، لقد نسخت خطة بايدن التي هي عبارة عن أربع جمل، أربع جمل تقول فقط: حسنا، سنحاول خفض الضرائب. ليس لديها خطة"، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وكان ترامب وهاريس قد تصافحا في مستهل مناظرتهما التلفزيونية الأولى في مدينة فيلادلفيا، قبل أن يتجه كلّ منهما إلى أحد جانبي القاعة حيث وقف خلف منصة في قاعة خلت من الجمهور ليبدأ المذيعان بطرح الأسئلة عليهما.