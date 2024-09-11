نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاريس: ترامب ترك لنا "أسوأ اعتداء على الديمقراطية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتحت نائبة الرئيس المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس مناظرتها مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب بتوجيه اتهامات للرئيس السابق قالت فيه إنه قدم "أسوأ هجوم على الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية".

وقالت هاريس إن ترامب ترك لبايدن أسوأ موجة بطالة وجائحة صحية في القرن، وأضافت أن خطة ترامب ستزيد من تردي الوضع الاقتصادي، وأن "على من لا يعرف ترامب أن يسأل من عمل معه سابقًا"

وقالت هاريس إنها من أسرة متوسطة وتبحث عن مصالح الأسر المتوسطة التي تعاني بالفعل، واتهمت ترامب بأن ما يهمه هو فقط منع الإعفاءات الضريبية لأصحاب الملايين.