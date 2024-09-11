نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: هاريس شيوعية وانتخابها رئيسة سيكون نهاية أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شن المرشح الجمهوري لانتخابات رئاسة أمريكا 2024، دونالد ترامب، هجومًا حادًا على مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، في المناظرة الأمريكية التي تقام حاليًا، قائلًا إن «هاريس شيوعية».

وحذَّر ترامب من انتخاب هاريس رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية قائلًا: «انتخاب هاريس رئيسة سيكون نهاية لبلدنا».

وفي بداية تصريحاته خلال المناظرة، قال ترامب، إنه الرئيس الأمريكي الوحيد الذي أجبر الصين على دفع المليارات.

وأشار ترامب في تصريحاته خلال المناظرة الأمريكية، إلىأن كل استطلاعات الرأي تشير إلى تأييد خططه الاقتصادية.