نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المناظرة الأمريكية.. ترامب: أجبرت الصين على دفع المليارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المرشح الجمهوري لانتخابات رئاسة أمريكا 2024، دونالد ترامب، إنه الرئيس الأمريكي الوحيد الذي أجبر الصين على دفع المليارات.

وأشار ترامب في تصريحاته خلال المناظرة الأمريكية التي تقام حاليًا، إلىأن كل استطلاعات الرأي تشير إلى تأييد خططه الاقتصادية.

من جانبها؛ قالت مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، إن الإدارة الأمريكية الحالية للرئيس جو بايدن، قامت بترتيب ما تركه الرئيس الأمريكي السابق دونالد

ترامب من فوضى.

وأضافت هاريس خلال المناظرة الأمريكية، أن "ترامب ترك أسوأ معدل بطالة وركود اقتصادي وأسوأ هجوم على ديمقراطيتنا".

وتابعت: "سأعتمد على خطة اقتصاد الفرص لتحسين معيشة الأمريكيين".