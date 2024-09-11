عاجل - مناظرة الرئاسة الأمريكية 2024.. ترامب: معدلات الجريمة ازدادت في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد المرشح الجمهوري دونالد ترامب، خلال مناظرة الرئاسة الأمريكية لعام 2024، الدائرة الآن، أن معدلات الجريمة في الولايات المتحدة شهدت زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، معتبرًا ذلك نتيجة للتراجع في السياسات الأمنية خلال الإدارة الحالية. جاء هذا التصريح في إطار حديثه عن التحديات التي تواجه البلاد، حيث سعى ترامب إلى إبراز التدهور الاجتماعي والأمني كأحد أهم محاور حملته الانتخابية.

من جهتها، ردت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بانتقاد حاد لسياسات ترامب، معتبرة أن إدارته خلفت فوضى اقتصادية كبيرة، حيث شهدت الولايات المتحدة أسوأ معدلات بطالة وركود اقتصادي، بالإضافة إلى هجوم مباشر على الديمقراطية الأمريكية. وأكدت هاريس أن إدارة الرئيس جو بايدن نجحت في معالجة تلك الفوضى، مبرزة أن خطتها تعتمد على "اقتصاد الفرص" لتحسين معيشة الأمريكيين.

هاريس - ترامب

تجري هذه المناظرة قبل أقل من شهرين على موعد الانتخابات في نوفمبر، حيث تبث مباشرة من مركز الدستور الوطني بفيلادلفيا عبر شبكة ABC News، وسط قواعد صارمة لمنع المقاطعات، مما يضمن نقاشًا منظّمًا يمتد لمدة 90 دقيقة.