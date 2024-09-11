نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - المناظرة الرئاسية 2024 لـ هاريس وترامب تحسم ولاية بنسلفانيا المهمة في السباق الانتخابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الصحيفة الاقتصادية وول ستريت جورنال، إن مناظرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وكامالا هاريس، قد تحسم ولاية بنسلفانيا المهمة في السباق الانتخابي.

وتتجه أنظار العالم إلى المناظرة الرئاسية المنتظرة بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، والجمهوري دونالد ترامب، والتي تستضيفها منصة "ABC NEWS" الأمريكية الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة، والرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.

ويمكن مشاهدة المناظرة بالكامل على الهواء مباشرة من خلال البث المباشر لشبكة "ABC NEWS" الأمريكية في الفيديو التالي:

مناظرة "ترامب" و"هاريس" ومقعد البيت الأبيض

ويحاول المرشحان دونالد ترامب وكامالا هاريس كسب المناظرة وسط تقارب كبير في استطلاعات الرأي بين المرشحين، وستحدد المناظرة بشكل كبير الفائز بمقعد البيت الأبيض.