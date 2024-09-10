نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فورين بوليسي": الأفكار الروسية حول القيم التقليدية حظيت بدعم في الولايات المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كتبت مجلة "فورين بوليسي" أن الأفكار الروسية، بما في ذلك ما يتعلق بمسألة الدين والقيم التقليدية، حظيت بدعم بعض المجموعات في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وقالت المجلة في تقريرها: "من خلال تقديم الروس والدولة الروسية أنفسهم على أنهما متدينان بشدة وغارقان في التقاليد، وإدانة المؤسسة الغربية لهجماتها الواضحة على القيم التقليدية، حققت دعاية الكرملين نجاحا كبيرا بين المحافظين الثقافيين والدينيين في الولايات المتحدة ودول أخرى".

ويدعي مؤلفو التقرير في المجلة أن مثل هذه الأفكار ساعدت على تفهم السبب وراء إجراء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا من قبل ممثلي وجهات النظر اليمينية المتطرفة في الولايات المتحدة، الذين يعتبرون أيضا قيادة روسيا "صوتا قويا".

وفي منتصف أغسطس، أصدر الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما يمنح الأجانب ممن يشاطرون روسيا قيمها الأخلاقية والروحية التقليدية الإقامة على أراضي روسيا، ويعفيهم من فحوص اللغة الروسية.

ويكلف المرسوم وزارة الخارجية الروسية بتحديد قائمة الدول التي تتبنى ما يسمى بـ "القيم الليبرالية الجديدة" التي تتعارض مع الأخلاقيات التقليدية.

وبموجب المرسوم، سيتاح للأجانب اللاجئين إلى روسيا هربا من سياسات دولهم المنافية للقيم التقليدية للشعوب، الحصول على "الإقامة المؤقتة"، كما ستمنحهم الخارجية الروسية تأشيرات دخول مدتها ثلاثة أشهر