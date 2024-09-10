نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني روسي: الممولون الغربيون يدفعون بنظام زيلينسكي نحو تخطي الخطوط الحمراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي بأن الدول الغربية تدفع بأوكرانيا نحو "تخطي الخطوط الحمراء".

وكتب سلوتسكي في حسابه على "تلغرام"، يوم الثلاثاء، أن "الممولين الغربيين يدفعون بنظام زيلينسكي الإرهابي نحو تخطي الخطوط الحمراء".

وأضاف أن "الهجوم الأخير على الأحياء السكنية النائمة في مقاطعة موسكو والضربة على المبنى السكني المتكون من عدة طوابق في رامينسكويه هو تأكيد آخر لذلك".

وشدد على أن "روسيا لا بد أن تحاسب بقسوة المهرج الدموي وأعوانه الذين يسلحون ويدعمون زمرته، على كافة جرائم الحرب وكافة الأعمال الإرهابية".

وكانت سلطات مقاطعة موسكو قد أعلنت يوم الثلاثاء أن قوات الدفاع الجوي أسقطت في الليلة 14 طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من بودولسك ورامينسكويه وليوبرتسي ودوموديدوفو وكولومنا بضواحي موسكو، مؤكدة تضرر عدد من المباني السكنية ومقتل إمرأة وإصابة 3 أشخاص آخرين في رامينسكويه بنتيجة الهجوم