جيش الاحتلال يعلن إصابة ضابط برتبة عقيد بجراح خطيرة جراء انهيار نفق في وسط قطاع غزة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش االإسرائيلي، يوم الثلاثاء، إصابة ضابط برتبة عقيد بجراح خطيرة جراء انهيار نفق في وسط قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان: "في وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، وخلال نشاط عملياتي للتحقيق وتفكيك البنية التحتية تحت الأرض في وسط قطاع غزة، انهار نفق، مما أدى إلى احتجاز ضابط في جيش الدفاع الإسرائيلي".

وأضاف البيان: "تم إنقاذ الضابط وإجلاؤه إلى المستشفى لتلقي المزيد من العلاج الطبي. وتم إخطار عائلته".

وبحسب الجيش فإن "الضابط المصاب هو العقيد جولان فاك".

وفي سياق متصل، أعلنت وسائل إعلام عبرية أمس الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي قتل 3 أسرى إسرائيليين في غارة على قطاع غزة في شهر فبراير الماضي لكنه لم يعلن عن ذلك.

وأشارت القناة 12 إلى أن "الأسرى الإسرائيليين الذين قتلوا بنيران سلاح الجو الاسرائيلي كانوا عند مسؤول كبير في حماس تم اغتياله في نوفمبر الماضي بغزة والجيش رفض نشر نتائج التحقيق منذ عدة أشهر".

هذا وأكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق اليوم الاثنين، أنه إذا لم يتم الضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وإلزامه بما تم الاتفاق عليه، فلن يرى الأسرى الإسرائيليون النور.