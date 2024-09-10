فلاديمير بوتين يؤكد ضرورة الاستعداد لأي تطور للأحداث

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 04:36 مساءً - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، ضرورة استعداد بلاده لأي تطور للأحداث، مشيرًا إلى أن القوات الروسية تعمل على الاستخدام الأمثل للأسلحة عالية الدقة .

وقال بوتين - في افتتاح المرحلة النشطة لتدريبات القيادة والأركان "أوكيان-2024"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - : إنه يجب على روسيا أن تكون مستعدة لأي تطور في الوضع، ويجب على القوات المسلحة ضمان حماية موثوقة لسيادة روسيا ومصالحها الوطنية، وصد أي عدوان عسكري محتمل من أي اتجاه، بما في ذلك المناطق البحرية والمحيطية"، مشيرا إلى أن البحرية تلعب دورا رئيسيا في هذه المهمة، وأن بلاده ستواصل تعزيز قواتها البحرية وجميع أنواع القوات وزيادة قدراتها.

وأضاف بوتين أن الولايات المتحدة تعلن صراحة عن خططها لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى بما في ذلك في منطقة آسيا والمحيط الهاديء، وأن الولايات المتحدة تعمل على زيادة وجودها العسكري بالقرب من الحدود الغربية لروسيا، وفي القطب الشمالي، وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بحجة مواجهة التهديد الروسي المزعوم واحتواء الصين .

ونوّه الرئيس الر وسي بأن واشنطن تسعى إلى تحقيق ميزة عسكرية ملموسة، وبالتالي كسر الهيكل الأمني ​​الحالي وتوازن القوى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتثير سباق تسلح بغض النظر عن أمن حلفائها الأوروبيين والآسيويين.