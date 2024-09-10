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قرارات إجرائية من الجامعة العربية بشأن تطورات القضية الفلسطينية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرارات إجرائية من الجامعة العربية بشأن تطورات القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

أصدر مجلس جامعة الدولة العربية على المستوى الوزراء قرارا اجرائيا في ضوء استمرار الحرب الاسرائيلية على الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وقضى القرار بتأجيل النظر بشكل استثنائي في بنود جدول الاعمال من البند الثالث إلى السابع إلى الدورة المقبلة (163).

كما قضى باعتماد المعنون "تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي".

ومن بين باقي الإجراءات ما يلي:

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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