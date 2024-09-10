نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بريطانيا تفرض عقوبات على مركز للطيران المسير تابع لوزارة الدفاع الروسية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أظهرت وثيقة نشرت اليوم الثلاثاء على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية أن لندن فرضت عقوبات على المركز رقم 924 للطيران المسير التابع لوزارة الدفاع الروسية.

وجاء في الوثيقة: "تم إدراج الكيانات القانونية التالية إلى قائمة العقوبات الموحدة وهي الآن خاضعة لتجميد الأصول: المركز الحكومي رقم 924 للطيران المسير".

وكانت السفارة الروسية لدى لندن قد أكدت أن بريطانيا تحد من تنميتها بفرض عقوبات ضد روسيا. مشيرة إلى أن "الارتفاع في أسعار الطاقة للمستهلكين، وزيادة التضخم، ونمو البطالة، كان نتيجة لمغامرات السياسة الخارجية غير المجدية للحكومة المحافظة التي كانت في السلطة خلال الأسابيع القليلة الماضية".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية منتصف الشهر الماضي أن بعض المؤسسات البريطانية متورطة بأنشطة ذات طابع معاد لورسيا، وبناء عليه تم إدراج 32 شخصية في قائمة الحظر الروسية