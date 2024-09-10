البيت الأبيض: نراقب عن كثب الحرائق المنتشرة فى غربى الولايات المتحدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 01:32 مساءً - أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير اليوم الثلاثاء، أن كبار المسؤولين فى إدراة جو بايدن يراقبون عن كثب الحرائق المنتشرة فى العديد من الولايات الواقعة غربى الولايات المتحدة منها كاليفورنيا ونيفادا، مشيرة إلى أن الإدارة على اتصال وثيق مع جميع قادة الولايات لضمان حصولهم على الموارد والمساعدات اللازمة لمواجهة هذه الأزمة.

وقالت كارين ، في تصريح أوردته قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية، :"إن الآلاف من المواطنين الأمريكيين يخضعون لأوامر الإجلاء الإجباري بموجب الأوامر الصادرة بمنطقة الغربية في الغرب"، مؤكدة دعم كبار المسؤولين الأمريكيين لأكثر من 7 آلاف موظف فيدرالي في جهود مكافحة الحرائق المحلية في العديد من الولايات الأمريكية.

وأضافت المسؤولة الأمريكية أنه "يجب على السكان في المناطق المتضررة وخاصة هؤلاء الذين صدر بحقهم أوامر بالاخلاء أن يظلوا يقظين وأن يراقبوا الاخبار المحلية ويلتزموا بتوجيهات السلطات المحلية".