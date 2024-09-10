الجارديان: أعلى معدلات بطالة بين الشباب فى المملكة المتحدة منذ ثلاث سنوات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 01:32 مساءً - كشفت بيانات الوظائف البريطانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل البطالة بين الشباب فى المملكة المتحدة لتبلغ أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات؛ ما يشير إلى صعوبات يواجهها الشباب فى دخول سوق العمل.

وأظهرت البيانات بحسب صحيفة (الجارديان) البريطانية - أن معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 24 عامًا قفز إلى 13.3% فى الفترة من مايو إلى يوليو الماضى، بينما كان مسجلا 12% فى الفترة من أبريل إلى يونيو الماضي.

ويشير الارتفاع إلى أن بعض الطلاب لم يتمكنوا من إيجاد عمل مع انتهاء العام الدراسي.

من جهته، قال الأمين العام للاتحاد التجارى البريطانى بول نواك، "لا يزال العاملون يواجهون مشكلات كبيرة تركها الحزب المحافظ خلفهم، فقد انخفضت الوظائف الشاغرة لأكثر من عامين، هناك ملايين العمال فى وظائف غير مستقرة وبدون حقوق توظيف مناسبة، مشيرا إلى أن مستقبل الشباب على المحك بينما تتزايد البطالة بين الشباب.

وأضاف الأمين العام للاتحاد التجارى أن معظم أصحاب العمل يدعمون خطط الحكومة الجديدة لجعل العمل يدر دخلًا وتعزيز حقوق العمال، وقد حان الوقت للتحرك بعيدًا عن نهج الأجور المنخفضة والحقوق المحدودة الذى فشل فى خدمة الكثيرين.

وتحتاج المملكة المتحدة لاستثمارات بنحو تريليون جنيه استرلينى على مدار العقد المقبل للوفاء بأهدافها الخاصة بالنمو الاقتصادى، بحسب مؤسسة خاصة بالرؤساء التنفيذيين فى لندن.

وأضافت أن "استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار جنيه إضافية كل عام سوف تضع البلاد على مسار تحقيق معدل نمو سنوى 3 % فى الأجور الحقيقية وإجمالى الناتج المحلى الحقيقى للفرد".