الكرملين: الهجوم بالمسيرات على أهداف مدنية روسية يعبر عن جوهر النظام الأوكراني

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 12:31 مساءً - أكد الكرملين، أن الهجوم بالمسيرات على أهداف مدنية روسية لا يمكن اعتباره عملا عسكريا بل يعبر عن جوهر النظام الأوكراني، وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء.

وأوضح الكرملين، أن روسيا ستواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا لتحقيق جميع الأهداف ولا مفاوضات مع كييف في ظل وجود القوات الأوكرانية بمدينة كورسك.

كما تابع الكرملين، أن الرئيس فلاديمير بوتين يشارك عبر الفيديو من موسكو في المناورات العسكرية "أوكيان 2024"، لافتا إلى أن الجيش الروسي لديه خطط كافية للقضاء على القوات الأوكرانية في مدينة كورسك.