العالم اليوم - السعودية تدين وتستنكر استهداف مواصي خان يونس بقطاع غزة 

انتم الان تتابعون خبر السعودية تدين وتستنكر استهداف مواصي خان يونس بقطاع غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 12:24 مساءً - أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين، لاستهداف مواصي خان يونس جنوب غرب قطاع غزة، ما أودى بحياة وإصابة العشرات في اعتداء جديد لسلسلة متكررة من الانتهاكات لآلة الحرب الإسرائيلية على المدنيين العزل.

وجددت المملكة "رفضها القاطع لاستمرار جرائم الإبادة الجماعية الاسرائيلية، مع مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار، وتحمل المملكة قوات الاحتلال الإسرائيلية كامل المسؤولية جراء استمرار خرقها لكافة الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية".

كما أكدت على "المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية ووضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية".

ونفذت مقاتلات إسرائيلية هجوما على خيام في المنطقة الإنسانية في المواصي بخان يونس، استهدفت تجمعا يشمل 20 خيمة على الأقل في منطقة مأهولة بالسكان.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن الغارة إسرائيلية على منطقة المواصي الإنسانية المزدحمة بالنازحين في غزة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصا وإصابة 60 خرين في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.

وأكد الدفاع المدني، إنه انتشل 40 جثة من الغارة على المنطقة الإنسانية وما زال يبحث عن أشخاص. وأضاف أن عائلات بأكملها قتلت بينما كانت متجمعة في خيام المواصي.