العالم اليوم - أوكرانيا تعلن إسقاط 38 طائرة مسيرة في هجوم روسي خلال الليل

انتم الان تتابعون خبر أوكرانيا تعلن إسقاط 38 طائرة مسيرة في هجوم روسي خلال الليل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 09:24 صباحاً - قالت القوات الجوية الأوكرانية في بيان على تطبيق تلغرام، اليوم الثلاثاء، إنها أسقطت 38 طائرة مسيرة من أصل 46 أطلقتها روسيا في هجوم الليلة الماضية.

وذكرت القوات الجوية أن روسيا استخدمت أيضا صاروخين في الهجوم.

ولم تشر القوات الجوية الأوكرانية إلى مصير الصاروخين اللذين أطلقتهما روسيا أو ما إذا تم اعتراضهما، أو مكان سقوطهما وما إذا تسببا بوقوع أضرار.

كذلك لم تتحدث عن باقي الطائرات الروسية المسيرة التي لم تسقطها، وعددها 8 طائرات مسيرة.

ولم ترد تقارير أوكرانية عن المناطق التي استهدفها القصف الروسي بالمسيرات والصواريخ.

غير أن الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية اكتفت بالقول، على تطبيق تلغرام، إن وحدات الدفاع الجوي شاركت في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء في صد هجوم بطائرات مسيرة شنته روسيا على كييف.