العالم اليوم - "أدنوك".. استراتيجية طموحة لتنمية أعمالها بمجال الكيماويات

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 سبتمبر 2024 04:21 مساءً - حققت "أدنوك" خلال الأسبوع الماضي إنجازاً مهماً ضمن استراتيجيتها الطموحة لتنمية أعمالها في مجال الكيماويات، وذلك من خلال الإعلان عن اتفاقية للاستحواذ على حصة 35 بالمئة في منشأة مقترحة لإنتاج الهيدروجين والأمونيا منخفضي الكربون تابعة لشركة "إكسون موبيل" في منطقة "باي تاون" بولاية تكساس.

وتهدف استراتيجية "أدنوك" لتنمية وتوسعة أعمالها في مجال الكيمياويات لإنشاء منصة عالمية رائدة لإنتاج الكيماويات لتلبية الطلب المتزايد على البتروكيماويات، والأمونيا، والهيدروجين منخفضة الكربون، والمساهمة في دفع الجهود العالمية لخفض الانبعاثات. وتركز هذه الاستراتيجية على التوسع والنمو على المستويين المحلي والدولي في قطاع الكيماويات لضمان مواكبة أعمالها للمستقبل، وخلق مصادر إيرادات جديدة.

صفقة الاستحواذ على حصة شركة "أو سي أي" في "فيرتيغلوب" تشهد تقدماً مستمراً

وتخطط "أدنوك" للاستحواذ على حصة شركة "أو سي آي" في "فيرتيغلوب" البالغة (50 بالمئة + سهم واحد) تقدماً مستمراً، حيث وصلت الصفقة إلى مراحلها النهائية ومن المتوقع إتمامها في الربع الأخير من عام 2024.

ووقعت "أدنوك" وشركة "أو سي أي" في ديسمبر 2023، اتفاقية بيع وشراء تستحوذ "أدنوك" بموجبها على كامل حصة "أو سي أي" في شركة "فيرتيغلوب". وبعد إتمام الصفقة ستصبح "أدنوك" المساهم المالك لحصة الأغلبية في "فيرتيغلوب".

وقال متحدث باسم "أدنوك": "يتماشى استحواذ ’أدنوك‘ على حصة شركة ’أو سي آي‘ في شركة ’فيرتيغلوب‘، مع استراتيجية الشركة الطموحة للنمو في مجال الكيماويات، ويدعم خططها لإنشاء منصة عالمية لإنتاج الأمونيا الزرقاء المستدامة. كما يساهم هذا الاستحواذ في تمكين ’فيرتيغلوب‘ من تسريع جهودها التي تهدف للبحث عن فرص أسواق ومنتجات جديدة، لا سيما في قطاع الحلول منخفضة الكربون الناشئي. وتحقق صفقة الاستحواذ تقدماً جيداً وذلك بعد الحصول بالفعل على عدد من الموافقات، ومن المتوقع الحصول على جميع الموافقات المتبقية خلال الأشهر المقبلة، حيث من المخطط إكمال الصفقة في الربع الأخير من العام الجاري".

"بروج" تواصل النمو والتوسع

كما تمتلك "أدنوك" حصة الأغلبية في شركة "بروج بي إل سي" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز(BOROUGE) بنسبة تبلغ 54 بالمئة.

وتعد "بروج" شركة رائدة في مجال توفير حلول البوليمرات المبتكرة والمتميزة للعملاء في أكثر من 50 دولة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وحققت "بروج" في عام 2023 حجم مبيعات تجاوز 5 ملايين طن، وحافظت على العلاوات السعرية لمنتجاتها من "البولي إيثيلين" و"البولي بروبيلين" مقارنة بالأسعار القياسية.

ولتعزيز طاقتها الإنتاجية، تعمل "بروج" على إنشاء "بروج 4"، وهو مشروع توسعة تبلغ تكلفته الإجمالية 6.2 مليار دولار سيساهم في رفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة من البولي أوليفينات لتصل إلى 6.4 ملايين سنوياً مما يجعله أكبر مجمع لإنتاج البولي أوليفين في موقع واحد في العالم.

ويدعم هذا التوسع التزام "أدنوك" بالمساهمة في تلبية الطلب المستقبلي مع تعزيز النمو المستدام والربحية في قطاع البتروكيماويات.

بالإضافة إلى ذلك، وقعت "بروج"، ضمن تحالف يضم "أدنوك" و"بورياليس"، اتفاقية تعاون مع شركة "وانهوا كيميكال" وشركة "وانرونغ نيو ماتريالز" (فوجيان) التابعة لها، لإستكشاف جدوى إنشاء مشروع جديد في الصين.

ومن المقرر أن ينتج المشروع المقترح 1.6 مليون طن سنوياً من البولي اوليفينات المتخصصة عالية الجودة. وتعزز هذه المبادرة الاستراتيجية مكانة "بروج" في السوق الآسيوية سريعة النمو، وتدعم طموحات "أدنوك" للنمو الشامل في المنطقة.

استمرار أعمال التطوير والإنشاءات في "تعزيز"

وتعد "تعزيز"، منظومة الكيماويات والصناعة قيد التطوير في مدينة الرويس الصناعية بأبوظبي، مُمكن رئيسي لاستراتيجية "أدنوك" للنمو في مجال الكيماويات.

وستُنتج "تعزيز" مواد كيماوية جديدة للمرة الأولى في دولة الإمارات للمساهمة في تقليل الاعتماد على الواردات واستبدالها بمنتجات محلية الصنع، إضافةً إلى خلق فرص للشركات المحلية للنمو والتطور. كما تعد "تعزيز" عنصراً محورياً في دعم أعمال "أدنوك" منخفضة الكربون، وذلك عبر شراكتها مع "فيرتيغلوب" لتطوير مشروع يهدف لإنتاج مليون طن سنوياً من الأمونيا منخفضة الكربون في أبوظبي.

النمو الدولي والشراكات الاستراتيجية

وتسعى "أدنوك" كذلك إلى التوسع على المستوى الدولي من خلال تنفيذ عدد من عمليات الدمج والاستحواذ الاستراتيجية المدروسة.

وتمتلك "أدنوك" حصة 24.9 بالمئة في "أو إم في" وحصة 25 بالمئة في "بورياليس إيه جي"، بينما تمتلك "أو إم في" النسبة المتبقية البالغة 75 بالمئة في "بورياليس".

وبحسب ما تم الإعلان عنه في شهر يوليو من العام الماضي، تُجري كل من "أدنوك" و"أوم في إيه جي" مفاوضات رسمية لدمج حصصهما الحالية في "بروج بي إل سي" و"بورياليس إيه جي"، الشركة المتخصصة في مجال توفير حلول البولي اوليفينات وإعادة التدوير المبتكرة والمتميزة والتي يقع مقرها الرئيسي في "فيينا".