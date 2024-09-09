الشرطة الإسرائيلية تعتقل 12 شخصا بزعم محاولتهم تنفيذ عملية أمنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 01:32 مساءً - أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اعتقال 12 شخصا في سيارة على الطريق رقم 6 بتل أبيب بزعم محاولتهم تنفيذ عملية أمنية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

بيان من الشرطة الإسرائيلية:

وكانت اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مجموعة من المتظاهرين الذين اقتحموا مدرسة في مستوطنة كفار مناحيم، وذلك خلال زيارة وزير التعليم الإسرائيلي للمدرسة ، المتظاهرون كانوا يطالبون بإبرام صفقة تبادل للأسرى، وهو ما أدى إلى حدوث توتر كبير في المكان.

الشرطة تدخلت بسرعة لاحتواء الوضع، وقامت بتفريق المتظاهرين واعتقال عدد منهم بتهم تتعلق بالاعتداء على ممتلكات عامة وتعطيل النظام العام.

وقالت الشرطة في بيان لها إن المتظاهرين دخلوا المدرسة بطريقة غير قانونية وأحدثوا فوضى في الموقع، مما استدعى تدخل السلطات لضمان سلامة الطلاب والموظفين.

وفي تصريح له، أوضح وزير التعليم أنه كان يشارك في فعالية تعليمية في المدرسة عندما اندلعت أعمال الشغب. وأضاف أنه يتفهم غضب المتظاهرين لكنه أكد على ضرورة الالتزام بالقوانين واحترام الأماكن التعليمية.