العالم اليوم - قاضي تحقيق يصدر مذكرة اعتقال بحق محافظ مصرف لبنان السابق

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 سبتمبر 2024 11:22 صباحاً - قالت مصادر قضائية في لبنان اليوم الاثنين إن قاضي تحقيق لبناني أصدر مذكرة اعتقال بحق محافظ مصرف لبنان السابق بعد جلسة استماع.

ووفقا للمصادر، فقد انتهت جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وأفادت المعلومات الأولية بأن قاضي التحقيق الأول بالإنابة بلال حلاوي أصدر بحقه مذكرة توقيف وجاهية.

ويأتي هذا بعد أن بدأ قاضي تحقيق لبناني باستجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في بيروت اليوم الاثنين، في أول جلسة منذ احتجازه الأسبوع الماضي واتهامه بارتكاب جرائم مالية تشمل سرقة أموال عامة، وفقا لمصادر قضائية.

وقالت مصادر قضائية إن قاضيا بدأ وتولى رياض سلامة منصب حاكم مصرف لبنان المركزي لثلاثة عقود حتى يوليو 2023.

ومن المتوقع أن يقرر القاضي الذي يستجوبه ما إذا كان سيبقيه قيد الاحتجاز أو يطلق سراحه حتى موعد الاستجواب التالي بشأن تهم اختلاس وتزوير وإثراء غير مشروع.

وإذا استمرت الإجراءات القضائية فستشكل قضية نادرة لمسؤول لبناني كبير في الخدمة أو سابق يواجه المساءلة في نظام يقول المنتقدون إنه يحمي النخبة منذ فترة طويلة.

وظل سلامة لفترة طويلة يحظى باحترام كبير باعتبار أنه خبير مالي قدير في لبنان، لكنه ترك منصبه بعد أن تضررت سمعته بسبب اتهامات فساد في الداخل والخارج والانهيار الكارثي للنظام المالي اللبناني في عام 2019.

وقال المكتب الإعلامي لسلامة، في بيان، إنه لن يعلق علنا على القضية امتثالا للقانون.

وأضاف المكتب أن سلامة تعاون قبل ذلك في أكثر من 20 تحقيقا جنائيا في بيروت وجبل لبنان، كما يتعاون مع التحقيق منذ احتجازه.

وأنكر سلامة اتهامات سابقة بالفساد.