نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على مصياف السورية إلى 18 شخصًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن عدد قتلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة مصياف بريف حماة ارتفع إلى 18 شخصًا، بينهم 4 مدنيين و8 عسكريين سوريين لم يتضح ما إذا كانوا من قوات النظام أو يعملون مع الميليشيات الموالية لإيران، بالإضافة إلى 6 مجهولي الهوية حتى الآن.

وأضاف المرصد أن الغارات أسفرت عن إصابة ما لا يقل عن 32 شخصًا، واستهدفت مواقع عدة، بما في ذلك منطقة البحوث العلمية ومواقع عسكرية أخرى في ريف مصياف، مما أدى إلى تدمير مبان واشتعال حرائق.

وكانت وكالة "سانا" السورية قد أعلنت سابقًا عن مقتل 14 شخصًا وجرح 43 آخرين جراء هذه الغارات، التي تسببت أيضًا بأضرار واسعة على الطرق والمناطق الحراجية.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش الإسرائيلي حول هذه الضربات التي استهدفت، وفق مصادر استخباراتية، مركزًا عسكريًا يضم خبراء إيرانيين.